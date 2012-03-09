Генсек НАТО хочет встретиться с Путиным

Андерс Фог Расмуссен в телефонном разговоре поздравил российского премьера с избранием на пост президента России

Г енеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поздравил российского премьера с избранием на пост президента России. Как



В заявлении НАТО также отмечается, что Путин подчеркнул свою приверженность хорошим и стабильным отношениям с НАТО. Расмуссен, со своей стороны, призвал НАТО и Россию достичь соглашения по Европейской системе противоракетной обороны.



Москва неоднократно критиковала планы создания европейской ПРО, считая, что они направлены против России, енеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поздравил российского премьера с избранием на пост президента России. Как говорится в заявлении Североатлантического союза, Расмуссен и Путин выразили желание встретиться в скором будущем.В заявлении НАТО также отмечается, что Путин подчеркнул свою приверженность хорошим и стабильным отношениям с НАТО. Расмуссен, со своей стороны, призвал НАТО и Россию достичь соглашения по Европейской системе противоракетной обороны.Москва неоднократно критиковала планы создания европейской ПРО, считая, что они направлены против России, замечает Радио Свобода. Западные страны планируют разместить элементы этой системы - радиолокационные станции и базы ракет-перехватчиков - на территории восточноевропейских стран и Турции. В связи с имеющимися между Москвой и Брюсселем разногласиями проведение очередного саммита НАТО-Россия в мае в Чикаго - до сих пор находится под вопросом.

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