Генсек НАТО хочет встретиться с Путиным
00:41, 09 марта 2012Мир
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Андерс Фог Расмуссен в телефонном разговоре поздравил российского премьера с избранием на пост президента России
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поздравил российского премьера с избранием на пост президента России. Как говорится в заявлении Североатлантического союза, Расмуссен и Путин выразили желание встретиться в скором будущем.
В заявлении НАТО также отмечается, что Путин подчеркнул свою приверженность хорошим и стабильным отношениям с НАТО. Расмуссен, со своей стороны, призвал НАТО и Россию достичь соглашения по Европейской системе противоракетной обороны.
Москва неоднократно критиковала планы создания европейской ПРО, считая, что они направлены против России, замечает Радио Свобода. Западные страны планируют разместить элементы этой системы - радиолокационные станции и базы ракет-перехватчиков - на территории восточноевропейских стран и Турции. В связи с имеющимися между Москвой и Брюсселем разногласиями проведение очередного саммита НАТО-Россия в мае в Чикаго - до сих пор находится под вопросом.
В заявлении НАТО также отмечается, что Путин подчеркнул свою приверженность хорошим и стабильным отношениям с НАТО. Расмуссен, со своей стороны, призвал НАТО и Россию достичь соглашения по Европейской системе противоракетной обороны.
Москва неоднократно критиковала планы создания европейской ПРО, считая, что они направлены против России, замечает Радио Свобода. Западные страны планируют разместить элементы этой системы - радиолокационные станции и базы ракет-перехватчиков - на территории восточноевропейских стран и Турции. В связи с имеющимися между Москвой и Брюсселем разногласиями проведение очередного саммита НАТО-Россия в мае в Чикаго - до сих пор находится под вопросом.
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