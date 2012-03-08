«Тойота» продала в США 700 тысяч дефектных авто

Японская автомобилестроительная корпорация "Тойота" объявила об отзыве из эксплуатации в США почти 700 тыс. автомобилей.

Как подчеркивают официальные представители автогиганта, этот шаг вызван сообщениями о различных неполадках, поступившими от сертифицированных сервис- центров, передает ИТАР-ТАСС.

Отзыву подлежат около 495 тыс. полноприводных пикапов "Тойота Такома" (Toyota Tacoma), произведенных с 2005 по 2009 год. У них обнаружен дефект в конструкции системы электропитания подушки безопасности, приводящей к ее полному выходу их строя. Виной всему оказалась неверно проложенная проводка, которая со временем изнашивается из-за трения о подвижные части рулевой колонки. В виду серьезности проблемы в компании призывают владельцев автомобилей незамедлительно явиться в сервис.

Другой дефект обнаружен в 70,5 тыс. седанов "Камри" (Toyota Camry) 2009 года выпуска и 116 тыс. кроссоверов "Регза" (Toyota Regza), произведенных до нынешнего года. Как отмечают инженеры компании, отзыв машин связан с проблемой на одной из сборочных линий в США. Установленные на ней роботы наносили излишнее количество изолирующего силикона на включатель заднего стоп-сигнала, что стало причиной сбоя в его работе. В лучшем случае это приводит к произвольному срабатыванию огней, в худшем - не дает водителю завести двигатель или перевести рычаг автоматической коробки из положения "P" (стоянка).

Ни одна из проблем не привела к серьезным инцидентам, сообщили в компании. Ее представители подчеркнули, что необходимые запчасти для проведения ремонта и профилактики дефектов уже заказаны. Все работы "Тойота" обещает произвести бесплатно.

Тем не менее, как подчеркивают наблюдатели, нынешний отзыв станет очередным ударом по репутации японского автопроизводителя. Только за два последних года из-за различных дефектов были отозваны из эксплуатации более 12 млн. автомобилей марки "Тойота".