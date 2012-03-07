Ситуация в Беларуси обсуждалась на встрече министров в Праге

Ситуация в Беларуси стала темой обсуждения министрами иностранных дел стран Вышеградской группы и стран Восточного партнерства в Праге 5 марта.

В совместном заявлении глав МИД стран Вышеградской группы, распространенном пресс-службой МИД Чехии, выражена обеспокоенность ухудшением отношений между Евросоюзом и Беларусью, отсутствием прогресса в области прав человека в Беларуси, а также продолжающимися репрессиями со стороны властей в отношении оппозиции и гражданского общества.

Главы МИД Вышеградской группы подчеркивают, что возобновление диалога с официальным Минском возможно только при условии изменения его политики, освобождения и реабилитации всех политзаключенных.

Кроме этого, в ходе встреч было объявлено о новой инициативе под названием «Восточное партнерство Вышеградской группы».

«Она нацелена на поддержку политических и экономических реформ в странах-участницах Восточного партнерства, на ускорение политического сотрудничества и экономической интеграции между ними и ЕС. Инициатива будет финансироваться Международным фондом Вышеградской группы», - говорится в сообщении пресс-службы МИД Чехии.

Как сообщал УНИАН, представители Беларуси отказалась от участия во встрече глав МИД Восточного партнерства и Вышеградской группы в Праге. Начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей САВИНЫХ заявил: «Мы приняли решение не принимать участие в данном мероприятии. Вдаваться в детали не намерены».

В пражской встрече приняли участие представители Венгрии, Польши, Чехии, Словакии (Вышеградская группа), Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины (Восточное партнерство), а также представители Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Кэтрин ЭШТОН и комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан ФЮЛЕ.

Отказ Беларуси от участия в пражской встрече проходит на фоне дипломатического конфликта между Минском и Брюсселем.

Напомним, что 27 февраля Совет министров иностранных дел стран ЕС принял решение расширить список невъездных в страны Евросоюза представителей белорусского государства, включив в него еще 21 фамилию.

28 февраля Беларусь отозвала постоянного представителя при Евросоюзе и посла в Польше в ответ на расширение санкций Евросоюза.

Кроме этого, главе представительства Европейского союза в Беларуси Майре МОРА и послу Польши в Беларуси Лешеку ШЕРЕПКЕ предложено выехать в свои столицы для консультаций, чтобы довести своему руководству твердую позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.

Вечером 28 февраля в Брюсселе прошло экстренное совещание комитета по политическим вопросам и вопросам безопасности, на котором страны ЕС приняли решение отозвать из Минска своих послов.

Белорусские власти были приглашены в Прагу на уровне замминистра иностранных дел.