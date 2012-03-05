Березовский прогнозирует революцию в России, и уже в этом году

Владимир Путин не будет спать спокойно после объявления результатов выборов, поскольку «ему еще нужно побороться за то, чтобы пройти инаугурацию». Об этом в интервью изданию « Тиждень » заявил российский бизнесмен Борис Березовский.

По словам Березовского, в России начнутся массовые протесты, поскольку огромное количество людей не согласно с результатами выборов. «Я считаю, что до инаугурации Владимир Владимирович Путин как политическая фигура не доживет. Потому, что миллионы людей понимают, что он нелегитимен. Безусловно, эти люди выйдут (на протесты). При инаугурации «площадь» вынесет его из Кремля», - сказал Березовский.

По его словам, протесты в России будут жестче, чем в Украине в 2004-ом году. «Закончится это все революцией. Да, в этом году», - прибавил он.

Напомним, по предварительным данным, президентом РФ избран Владимир Путин с результатом 63,75% голосов избирателей. Как сообщалось ранее, международные эксперты в том числе из ОБСЕ негативно оценивают выборы в России.