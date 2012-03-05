Guardian: Путин помнит 2004 г. в Украине, и для него это постоянный кошмар

"Для Запада возвращение Путина означает, что Москва снова станет сложным и часто параноидальным партнером... А с его очередным появлением на международной арене "перезагрузка" Дмитрия Медведева и Барака Обамы полетит в помойку", - прогнозирует журналист британской газеты Guardian Люк Хардинг.

Негативен и его прогноз в части отношений РФ и Британии. Осенью 2012 года британская сторона намерена опубликовать итоги дознания о причинах смерти в Лондоне в 2006 году экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. Хардинг говорит о том, что, скорее всего, российскую сторону эти результаты не устроят.

Так же оценивает перспективы отношений России и внешнего мира эксперт Королевского института международных отношений "Чэтем-хаус" Джон Лаф, который говорит о начале "периода непредсказуемости".

Как рассказал Дж.Лаф Би-би-си, с одной стороны, самому Путину такие отношения с другими странами на руку, поскольку позволяют поддерживать образ "внешнего врага": "Он помнит события 2004 года в Украине, и это для него какой-то постоянный кошмар. Видимо, непонятные, скрытые интересы (в его представлении) хотят того, чтобы в России была нестабильность", - отмечает Дж.Лаф.

Однако наибольшее внимание эксперт уделяет внутренней ситуации в России, считая, что новое президентство Путина - "это начало конца".

"Я придерживаюсь той точки зрения, что Путин все эти годы был своего рода везунчиком. Это комбинация растущих цен на нефть в прошедшем десятилетии, когда он пришел к власти, плюс присутствие в американском Белом доме Джорджа Буша и международная дискредитация Америки после вторжения в Ирак...", - говорит он, продолжая, что затем наступил поворотный момент, апофеозом которого стало "дело ЮКОСа".

"И с этого времени, как кажется многим британским экспертам, возможности для модернизации экономической модели в самой России стали гораздо менее реализуемыми и благоприятными. И с этой точки зрения, мне кажется, что способности режима воспроизводиться и модернизировать экономическую модель не слишком хорошо выглядят", - констатирует Лаф.

Guardian пишет и о самих выборах и об их результатах, свидетельствующих о наступлении для Путина "брежневских времен". Однако, считает журналист издания, Путин - и об этом свидетельствуют протесты в декабре после выборов в Госдуму - утратил поддержку городов и многих представителей среднего класса. У нового российского президента, продолжает Хардинг, есть две опции: "кормить" оппозицию невнятными обещаниями реформ или прибегать "к тактикам КГБ", арестам и поискам западных наемников.

"Господин Путин, по всей видимости, выбирает второй путь", - считает журналист. А это, заключает он, приведет к массовой волне эмиграции - к тому, что Россию покинут ее лучшие умы.

Эту же мысль несколько дней назад выказывал и российский бизнесмен Евгений Чичваркин, проживающий в Лондоне, замечает РИА Новости. В статье, опубликованной на сайте той же Guardian, предприниматель написал, что после победы Путина "в выигрыше останется Лондон". Качество русской иммиграции сюда изменится, это будут лучшие умы, самые креативные и деятельные россияне, которые давно "перестали скупать все самое дорогое и шикарное, а хотят окружать себя самым лучшим".