Завершились выборы в парламент Ирана

Избирательные участки на всеобщих выборах в парламент (меджлис) девятого созыва закрылись в Иране, передает Reuters со ссылкой на иранское радио.

Голосование завершилось на пять часов позже намеченного времени. Продление работы избирательных участков МВД объяснило высокой явкой и очередями.

Претендентами на места в парламенте было зарегистрировано более 5,4 тысячи кандидатов, однако Совет стражей конституции утвердил только 3,4 тысячи из них. Кандидаты ведут борьбу за 290 парламентских мест.

Глава избирательного штаба при МВД Совлат Мортазави (Sowlat Mortazavi) заявил в пятницу, что в зависимости от размеров избирательных участков результаты выборов будут объявлены в течение двух или трех дней.

По данным Франс Пресс, главными соперниками на выборах стали представители радикально-консервативной и умеренно-консервативной коалиций.

Политики, близкие к нынешнему спикеру меджлиса Али Лариджани и мэру Тегерана Мохамаду Бахеру Калибафу, образовали "Объединенный фронт консерваторов" (ОФК). Это объединение критикует президента Махмуда Ахмадинежада за экономическое состояние страны и призывает к более рациональной политике.

ОФК противостоит "Фронт продолжения исламской революции" (ФПИР), который считается выразителем взглядов верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Сторонники аятоллы осуждают "мягкотелую" политику Лариджани и Калибафа. "Продолжатели" защищают Ахмадинежада и вместе с тем подвергают яростной критике его близкого соратника Эсфандиара Рахима Машаи, заявлявшего, что Иран должен быть "другом" для всех наций, включая народ Израиля.

Аятолла Хаменеи заявил, что высокая явка дает врагам Ирана четкий сигнал о настроениях в обществе в период нового обострения отношений с Западом. Однако, как пишут представители оппозиции в своих блогах, власти преувеличивают, говоря о высокой явке.

Представители оппозиции на этот раз были практически не допущены к участию в них и призвали бойкотировать голосование, замечает Радио Свобода.

Нынешние выборы в меджлис стали первым мероприятием такого масштаба после президентских выборов 2009 года и последовавшего за ними ухудшения внутриполитической обстановки. Тогда победу на выборах президента одержал Ахмадинежад, набрав более 60% голосов, а его основной соперник - лидер иранской оппозиции Мирхосейн Мусави - более 30%. Однако оппозиция обвинила власти в подтасовке результатов голосования и потребовала их отмены. Во вспыхнувших тогда массовых беспорядках в Тегеране погибли не менее 30 человек, около тысячи были арестованы, напоминает РИА Новости.