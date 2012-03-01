Газпром подал в суд на правительство Литвы

"Газпром" сегодня обратился в международный арбитраж с иском к правительству Литвы с целью защиты своих инвестиций в Литовской Республике.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

С соответствующим заявлением выступил представитель "Газпрома" на заседании правления компании Lietuvos Dujos при голосовании по вопросу о разделении Lietuvos Dujos в соответствии с требованиями законодательства Литвы о газе.

"Газпром" с сожалением отмечает, что договоренности, достигнутые 27 февраля 2012 года в ходе рабочей встречи с представителями правительства Литвы и Европейской комиссии, не были выполнены", - отметили в российской компании.

Напомним, спор "Газпрома" с властями Литвы о разделе Lietuvos dujos начался еще в 2011 году. В Литве хотят провести раздел, чтобы компания соответствовала нормативам, прописанным в третьем энергопакете ЕС (по которым газодобывающие компании не могут владеть газораспределительными сетями). В российском концерне, в свою очередь, выступают как против раздела Lietuvos dujos, так и против всего третьего энергопакета.

"Газпрому" в Lietuvos Dujos принадлежит около 37%, правительству Литвы - 17,7%.

Литовские власти 29 февраля решили обязать местных потребителей газа закупать не менее 25 процентов от годового объема потребляемого топлива через терминал сжиженного природного газа (СПГ), который строится сейчас в Клайпеде. В этом случае "Газпром", который сейчас является единственным поставщиком газа в Литву, может потерять свою монополию.

Gazeta.ua