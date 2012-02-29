Польский премьер заговорил на белорусском

Глава польского правительства Дональд ТУСК на белорусском языке выразил поддержку гражданам Беларуси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Польши, такое заявление премьер-министр сделал сегодня, комментируя журналистам обострение отношений белорусских властей с Европейским Союзом.

«Я хочу сказать несколько слов гражданам Беларуси: Будьте крепкими! Держитесь! Живет Беларусь!", - сказал Д.ТУСК.

Польский премьер также отметил, что "нервная реакция" официального Минска на расширение санкций Евросоюза свидетельствует об их действенности.

"Нервная и довольно резкая по дипломатическим меркам реакция Минска и режима президента ЛУКАШЕНКО показывает, что тип санкций, которые предлагает Польша, раздражает (белорусские власти - УНИАН)", - сказал глава польского правительства, которого цитирует пресс-служба.

Д.ТУСК добавил, что большинство государств ЕС поддерживают политику Польши в отношении Беларуси, и поблагодарил их за солидарность.

Он также заверил, что польская власть готова продолжать сотрудничество с представителями белорусской оппозиции.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Беларусь отозвала постоянного представителя при Евросоюзе и посла в Польше в ответ на расширение санкций Евросоюза.

Кроме того, главе Представительства ЕС в Беларуси Майре МОРА и послу Польши в Беларуси Лешеку ШЕРЕПКЕ предложено выехать в свои столицы для консультаций, чтобы донести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.

Вечером 28 февраля в Брюсселе прошло экстренное совещание Комитета по политическим вопросам и вопросам безопасности, на котором страны ЕС приняли решение отозвать из Минска своих послов.

По мнению начальника управления информации - пресс-секретаря МИД Беларуси Андрея САВИНЫХ, отъезд послов из Минска может способствовать возврату ситуации в русло конструктивного диалога.