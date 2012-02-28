Страны ЕС отзывают послов из Беларуси

Страны - члены ЕС решили отозвать послов из Беларуси.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН, текстом которого располагает УНИАН.

"После решения белорусских властей отозвать главу делегации ЕС в Минске и посла Польши в Беларуси я, в координации с министром иностранных дел (Польши - УНИАН) Радославом СИКОРСКИМ, решила, что мы отзовем для консультаций двух наших послов. Вместе с тем, сегодня я созвала встречу послов стран - членов ЕС в Брюсселе для координации нашего ответа", – говорится в заявлении.

"Для выражения солидарности и единства было решено, что Послы стран - членов ЕС в Минске будут отозваны для консультаций в их столицы. Все страны-члены также вызовут послов Беларуси в свои министерства иностранных дел", – отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, сегодня власти Беларуси предложили председателю представительства Европейского Союза в Беларуси Майре МОРА и Послу Польши в Беларуси Лешеку ШЕРЕПКЕ уехать в свои столицы для консультаций, чтобы донести своему руководству позицию белорусской стороны относительно неприемлемости давления и санкций со стороны ЕС.