На выборах в Москве Чингисхан занял второе место

Петр Великий стал победителем пробных выборов, которые прошли в субботу в Москве, сообщил РИА Новости представитель Мосгоризбиркома.

В 10.00 в Москве открылось 12 избирательных участков, на которых прошла репетиция предстоящих 4 марта президентских выборов. Горожане могли голосовать за Александра Македонского, Наполеона Бонапарта, Петра Первого, Уинстона Черчилля или Чингисхана. Выборы завершились в 11.30 утра, после чего начался подсчет голосов в присутствии наблюдателей и с включенными веб-камерами.

"С большим отрывом победил Петр Первый", - сказал собеседник агентства, отметив, что подробности будут известны не раньше понедельника.

По его данным, в частности, на избирательном участке номер 75 в центре российской столицы за Петра свой голос отдали 26 человек, за Чингисхана - шесть человек, за Александра Македонского - четыре человека, а за Наполеона Бонапарта и Черчилля - по два человека.