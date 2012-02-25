В Санкт-Петербурге оппозиция требует честных выборов

В Санкт-Петербурге (Россия) началось шествие сторонников оппозиции с требованием проведения честных выборов

Как сообщает "Росбалт", участники акции выдвинулись колоннами от БКЗ "Октябрьский" и пройдут до Конюшенной площади, где состоится митинг.

Организатором акции является "Гражданский комитет". Для участия в шествии и митинге в Петербург прибыли общественный деятель Алексей НАВАЛЬНЫЙ, координатор "Левого фронта" Сергей УДАЛЬЦОВ, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри КАСПАРОВ и другие.

Шествие возглавляют организаторы акции с плакатом "За честные выборы", замыкают колонну представители движения "Другая Россия" и националисты.

Изначально организаторы шествия "За честные выборы" планировали провести его по Невскому проспекту, однако администрация Петербурга выступила против такого маршрута. Ожидается, что участие в акции примут до 25 тысяч человек. Официальных сведений о числе участников марша к Конюшенной площади не поступало.

Выборы президента России состоятся 4 марта.