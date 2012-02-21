Принц Монако подрался в ночном клубе Нью-Йорка

Принц Монако, 24-летний Пьер КАЗИРАГИ, провел несколько часов в нью-йоркской больнице, куда был доставлен после драки в ночном клубе Double Seven.

Принц в ночь на воскресенье, 19 февраля, со своими друзьями проводил время в популярном заведении на Манхэттене, передает ИТАР-ТАСС. По словам очевидцев, между ним и молодым американским бизнесменом Адамом ХОКОМ вспыхнула ссора, которая закончилась дракой.

Адвокат П.КАЗИРАГИ - Ричард ГОЛУБ - утверждает, что его подопечный "не сделал ничего провокационного, а ХОК нанес удар по лицу первым".

В свою очередь, бизнесмен заверяет полицию и журналистов, что именно принц принялся "оскорблять его, друзей, а также трех присутствовавших девушек - известных российских фотомоделей".

Полиция расследует обстоятельства происшествия, отмечает NEWSru.

На предварительных слушаниях в уголовном суде Манхэттена А.ХОК не признал свою вину и заявил, что сам является жертвой. Он освобожден без залога и должен появиться в суде в следующем месяце.

П.КАЗИРАГИ - младший сын принцессы Каролины от брака с итальянским бизнесменом Стефаном Казираги, который профессионально занимался гонками на катерах. Казираги-старший погиб в октябре 1990 года в возрасте 30 лет во время участия в одной из таких гонок.