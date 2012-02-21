Саакашвили: США помогут Грузии защитить территорию

США помогут Грузии защитить территорию страны. Об этом президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил на встрече с грузинскими военнослужащими в провинции Гильменд в Афганистане. "Они помогут нам не только в проведении операций, не только в координации антитеррористической деятельности, как это было раньше, но и в защите территории Грузии в будущем", - сказал он.



По его словам, Россия приложила все усилия для того, чтобы в Грузии не было профессиональных военных, и "уже после Второй мировой войны руководство Советского Союза приняло решение убить грузинские военные традиции, потому что оно не доверяло грузинам, знало, что не сможет уничтожить боевой дух грузин, так как рано или поздно они пожелают независимости", цитирует РосБизнесКонсалтинг.



Восстановление боеспособности грузин, М.Саакашвили назвал "самым историческим делом", на которое потребуются десятилетия.



Он также проинформировал, что Грузия с нуля стала производить боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", автоматы. В стране открываются учебные заведения военного профиля. Кроме того, сообщил М.Саакашвили, к концу весны в Грузии будут подготовлены "хорошо обученные, оснащенные и вооруженные 100 тыс. резервистов".