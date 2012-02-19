Теракт возле полицейской академии в Багдаде: погибли 18 человек
15:21, 19 февраля 2012Мир
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Смертник взорвал себя возле блокпоста
Сегодня в результате подрыва взрывного устройства террористом-смертником возле полицейской академии в столице Ирака Багдаде, погибли 18 человек.
Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на Рейтер, взрыв произошел на блокпосту перед академией, расположенной на северо-востоке иракской столицы. В результате взрыва загорелось большое количество автомобилей.
Смертник взорвался у блокпоста в момент, когда курсанты выходили из академии. Все погибшие - курсанты или действующие сотрудники полиции.
В результате взрыва загорелось большое количество автомобилей
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.
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