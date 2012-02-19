Теракт возле полицейской академии в Багдаде: погибли 18 человек

Сегодня в результате подрыва взрывного устройства террористом-смертником возле полицейской академии в столице Ирака Багдаде, погибли 18 человек.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой на Рейтер, взрыв произошел на блокпосту перед академией, расположенной на северо-востоке иракской столицы. В результате взрыва загорелось большое количество автомобилей.

Смертник взорвался у блокпоста в момент, когда курсанты выходили из академии. Все погибшие - курсанты или действующие сотрудники полиции.

В результате взрыва загорелось большое количество автомобилей

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за теракт.