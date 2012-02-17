В Минске раздавали «хрен от Лукашенко» - обошлось без задержаний

В Минске возле Комаровского рынка в полдень прошла акция «Хрен вам от президента», организованная активистами «Говори правду».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, участники акции, надев маски с изображением Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО, раздавали прохожим хрен.

Как отмечает «Наша ніва», люди «массово пугались маски А.ЛУКАШЕНКО и овощи не брали».

Акция прошла без задержаний.

Как сообщалось, Гражданская кампания «Говори правду» начата в Республике Беларусь 25 февраля 2010 года исследовательско-просветительским учреждением «Движение вперёд» и поддержанная рядом общественных деятелей. Инициатором и лидером кампании является белорусский поэт и общественный деятель, бывший кандидат в Президенты Беларуси на выборах 2010 года Владимир НЕКЛЯЕВ.