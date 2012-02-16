Приднестровье может перейти на российский рубль

Президент Приднестровья Евгений Шевчук планирует ввести российский рубль в свободное обращение на территории непризнанной республики. Это, по его мнению, упростит расчеты с экономическими агентами Таможенного союза. Заявление Шевчука, избранного президентом два месяца назад, цитирует агентство "Ольвия-пресс".



Глава ПМР предположил, что в недалекой перспективе расчеты в российских и приднестровских рублях будут осуществляться параллельно.



Когда эта инициатива может воплотиться в жизнь, Шевчук не уточнил, замечает Лента.ру.



О том, что республика готова войти в зону обращения российского рубля, и даже отказаться в его пользу от собственной валюты впервые в 2006 году заявил занимавший тогда пост президента Игорь Смирнов. Спустя три года законопроект о свободном обращении российской валюты внесли в парламент Приднестровья. Однако окончательного решения принято не было.

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