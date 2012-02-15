Прокурор просит для Берлускони пять лет тюрьмы

Государственный обвинитель по делу бывшего премьер-министра Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ потребовал приговорить его к пяти годам тюремного заключения за дачу взятки адвокату Дэвиду МИЛЛЗУ. Об этом сообщает сегодня Agence France-Presse.

На сегодняшнем заседании прокурор Фабио де ПАСКУАЛЕ (Fabio De Pasquale) заявил, что "подсудимый, несомненно, виновен". Защита С.БЕРЛУСКОНИ, по словам Ф. де ПАСКУАЛЕ, полностью построена на "фальшивых документах".

Суд в Милане рассматривал коррупционное дело С.БЕРЛУСКОНИ с 2007 года. По версии обвинения, в 1997 году медиамагнат, бывший и будущий глава итальянского правительства дал адвокату Д.МИЛЛЗУ взятку в 600 тысяч долларов. Взамен Д.МИЛЛЗ должен был скрыть от правосудия факты уклонения от уплаты налогов со стороны компаний, связанных с С.БЕРЛУСКОНИ.

Одним из доказательств виновности экс-премьера считается письмо Д.МИЛЛЗА к своему бухгалтеру, в котором он признался, что получал деньги "от людей Б.". На слушаниях в декабре юрист заявил, что это заявление было "чистой фантазией". Однако на заседании, состоявшемся 15 февраля, прокурор заявил, что склонен верить именно письму, и обвинил Д.МИЛЛЗА во лжи.

Ранее британский юрист сам подвергся преследованию итальянского правосудия в связи с делом С.БЕРЛУСКОНИ. В 2009 году суд приговорил Д.МИЛЛЗА к 4,5 годам лишения свободы за дачу ложных показаний, однако через год кассационный суд отменил вердикт за истечением срока давности.

Как отмечает Reuters, С.БЕРЛУСКОНИ, скорее всего, по этой же причине удастся избежать тюремного заключения. Даже если экс-премьера признают виновным, его адвокаты смогут рассчитывать на обжалование приговора по делу 15-летней давности.

В настоящее время в итальянских судах продолжаются несколько процессов в отношении С.БЕРЛУСКОНИ, напоминает Лента.ру. Помимо коррупции и уклонении от уплаты налогов, его подозревают в сексе с несовершеннолетней проституткой, злоупотреблении властью и нарушении государственной тайны.