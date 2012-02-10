Штаб Путина намерен провести 200-тысячный митинг

Предвыборный штаб кандидата в Президенты России Владимира ПУТИНА намерен провести 200-тысячное шествие и митинг в его поддержку 23 февраля в центре Москвы.

Об этом УНИАН сообщили в предвыборном штабе В.ПУТИНА.

По словам, заместителя руководителя штаба В.ПУТИНА Алексея АНИСИМОВА, соответствующая заявка уже подана в мэрию российской столицы.

Сбор участников запланирован в 11.00 на площади Тверской Заставы. В 12.00 начнется шествие, которое, как предполагается, пройдет по Тверской улице до Манежной площади. В 13.00 начнется полуторачасовой митинг на Манежной площади.

Как сообщил А.АНИСИМОВ, главным лозунгом акции станет «Защитим свое Отечество».

«Раз митинг в поддержку В.ПУТИНА, мы, конечно, будем просить принять в нем участие нашего кандидата, но это решение он примет лично», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в Москве прошел «антиоранжевый» митинг сторонников В.ПУТИНА. Митинг, по данным полиции, посетило 138 тыс. человек. В тот же день прошли многочисленное шествие и митинг «За честные выборы» против избрания В.ПУТИНА Президентом РФ на новый срок.

Организаторам оппозиционного митинга власти Москвы отказали провести митинг на Манежной площади 4 февраля. Оппозиционное шествие прошло по ул. Большая Якиманка и закончился на Болотной площади.