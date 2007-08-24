Разведка США сомневается, что премьер Ирака может руководить страной

Американское разведывательное сообщество полагает, что премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики, по всей видимости, не обладает возможностью или способностью "продвигать" реформы, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники, знакомые с секретным докладом "Национальная разведывательная оценка".

В четверг планируется опубликование несекретной части доклада. Источник отметил, что неуверен в том, что те детали, которыми он поделился, окажутся в несекретном варианте доклада.

Накануне, выступая в Канзас Сити (штат Миссури) президент США Джордж Буш высказался в защиту премьер-министра Ирака. Он охарактеризовал Аль-Малики как хорошего человека с трудной работой и выразил ему свою поддержку.

Кроме этого, Буш провел параллели между тем, как США покинули Вьетнам и тем, что может случиться, если Вашингтон выведет войска из Ирака. В новом разведывательном докладе указывается на то, что боевики планируют провести в Ираке серию спланированных нападений, аналогичных тем, которые были проведены в 1968 году во Вьетнаме против США.

В докладе также говорится о ситуации с безопасностью в Ираке, в том числе в провинции Анбар, где некоторые лидеры-сунниты выступили против Аль-Каеды, отметил другой источник CNN, который знаком с докладом.

В понедельник Буш был проинформирован о содержании доклада, после чего документ был послан в Конгресс. В сентябре свой доклад о ситуации в Ираке в Конгресс предоставят командующий силами США в Ираке генерал Дэвид Петреус и посол США в Ираке Райан Крокер.

С критикой в адрес Аль-Малики выступают и видные сенаторы Карл Левин и Хилари Клинтон. В среду Клинтон заявила, что разделяет надежду Левина на то, что иракский парламент заменит Аль-Малики на "менее вызывающего разногласия и более объединяющего" человека.

Подобные заявления, в том числе и Левина, сам Аль-Малики во время выступления в Дамаске в среду назвал "безответственными" и "переступающими черту дипломатической вежливости".

РИА "Новости"