Уровень Мирового океана повысился на 12 миллиметров

В результате таяния ледяного покрова Гренландии и Антарктиды, снегов на горных вершинах и ледников по всему миру в период с 2003 по 2010 гг. уровень Мирового океана повысился примерно на 12 мм.

Об этом сообщает ИТАР-ТАССсо ссылкой на Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

По их данным, "впервые было проведено столь всеохватывающее исследование с использованием различных технологий спутникового мониторинга".

Как определили ученые, общая потеря ледниковых масс составила за 8 лет около 4,3 трлн. тонн. "Этого хватило бы, чтобы покрыть всю территорию США ледяным панцирем толщиной 46 см", - отметили специалисты НАСА.

"Ежегодно огромные массы льда на Земле превращаются в воду, повышая уровень океана, - сказал один из ведущих участников проекта, профессор Колорадского университета Джон УАР. - Полученные нами новые данные помогут ответить на важные вопросы, касающиеся глобальных климатических изменений. Использование спутников позволило нам установить, какой вклад в эти процессы вносит каждый отдельный ледник на планете".

В Гренландии и Антарктиде ежегодно тают около 385 млрд. тонн льда, на остальных ледниках и горных вершинах - почти 148 млрд. тонн.