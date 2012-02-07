Франция отозвала своего посла в Сирии

Франция приняла решение отозвать своего посла в Сирии для консультаций.

Об этом сообщает сегодня агентство AFP.

Согласно сообщению, причина отзыва посла заключается в продолжении репрессий властью страны против мирных жителей.

Как сообщал УНИАН, антиправительственные протесты в этой стране начались весной 2011 года, что в дальнейшем превратились в кровавое противостояние противников режима президента Башара АСАДА и лояльных к власти сил. По данным ООН, за время конфликта в Сирии погибло более 5 тысяч человек.

Раньше об отзыве послов из Сирии для консультаций также заявили США, Великобритания и Бельгия.