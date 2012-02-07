Франция отозвала своего посла в Сирии
14:48, 07 февраля 2012Мир
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Четвертой - после США, Великобритании и Бельгии
Франция приняла решение отозвать своего посла в Сирии для консультаций.
Об этом сообщает сегодня агентство AFP.
Согласно сообщению, причина отзыва посла заключается в продолжении репрессий властью страны против мирных жителей.
Как сообщал УНИАН, антиправительственные протесты в этой стране начались весной 2011 года, что в дальнейшем превратились в кровавое противостояние противников режима президента Башара АСАДА и лояльных к власти сил. По данным ООН, за время конфликта в Сирии погибло более 5 тысяч человек.
Раньше об отзыве послов из Сирии для консультаций также заявили США, Великобритания и Бельгия.
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