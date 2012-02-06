Польша заказала в США вооружения на 450 млн. дол

Польское правительство заказало в Соединенных Штатах Америки оборудование для своих самолетов F16 на сумму 447 млн. дол.

Об этом идет речь в сообщении Агентства по вопросам сотрудничества в сфере безопасности (Defense Security Cooperation Agency, DSCA) Министерства обороны США, текстом которого располагает УНИАН.

По данным DSCA, польское правительство заказало от нескольких десятков до нескольких сотен разных бомб и ракет для F16, запчасти и дополнительное оборудование к этим самолетам, среди которых приборы ночного видения.

Кроме того, сумма заказа включает 5-летний контракт на обслуживание польского флота F16.

«Это жизненно важно для национального интереса Америки - помогать Польше развивать и поддерживать обороноспособность», - отмечено в сообщении, в котором поляки названы "важными союзниками" американцев в Европе.

DSCA заметила, что реализация этого договора позволит усилить обороноспособность поляков и взаимодействие в рамках НАТО, в которое Польша входит с 1999 года.

Агентство Минобороны США заявило, что поставка этого оборудования в Польшу не изменит баланс военных сил в регионе.

Поставщиками заказанного польским правительством оборудования будут корпорации Raytheon, United Technologies, компания Boeing и завод военной амуниции McAlester.

DSCA отметила, что сообщает о запланированной продаже военной техники Польши в рамках действующего в США законодательства, заметив, что само сообщение не означает, что соглашение уже реализовано.

Агентство в своем сообщении не уточнило, когда фактически может состояться продажа, заверив, что реализация договора негативно не повлияет на обороноспособность США.

Представитель пресс-службы Министерства обороны Польши (MON) не смогла сразу уточнить УНИАН, когда польская власть подписала этот контракт и когда он может быть реализован.

По данным MON, прошлогодний бюджет министерства предусматривал направление на закупку военного оборудования почти 1,4 млрд. долларов из около 8,6 млрд. долларов (по текущему курсу) всего военного бюджета страны.

38-миллионная Польша, которая является крупнейшим государством Восточной Европы, что входит в Евросоюз, в прошлом году предусмотрела расходы на вооруженные силы в размере 1,95% ВВП.