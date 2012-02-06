Лидеры Греции сорвали договоренность из-за одного пункта

В Греции лидерам партий, поддерживающих нынешнее «правительство технократов», в воскресенье не удалось договориться о новых мерах экономии, которые позволили бы стране рассчитывать на новый пакет международной помощи, передает Радио Свобода.



Сообщается, что окончательный ответ кредиторам из Евросоюза и Международного валютного фонда будет дан в понедельник утром.



Лидеры консервативной партии «Новая демократия» и националистического объединения ЛАОС не согласились с одним из условий кредиторов – 20-процентным снижением уровня минимальной зарплаты. Сейчас он составляет 750 евро в месяц.



Если Греция, переживающая острый долговой кризис, не получит новую финансовую помощь до середины марта, страна может столкнуться с дефолтом.