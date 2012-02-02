Янукович отправил военных на Кипр

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ направил дополнительный миротворческий персонал для участия Украины в Силах Организации Объединенных Наций по поддержанию мира на Кипре.

Об этом говорится в указе главы государства, обнародованном на его официальном сайте.

Президент принял это решение, учитывая обязательство Украины как государства - члена ООН, принимая во внимание ряд резолюций Совета Безопасности ООН, и то, что участие Украины в Силах ООН по поддержанию мира на Кипре отвечает национальным интересам Украины и способствует поддержанию международного мира и безопасности, а также на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины и в соответствии с Законом Украины «Об участии Украины в международных миротворческих операциях».

Так, в соответствии с указом, направлены 2 военнослужащих Вооруженных сил Украины. Таким образом, миротворческий персонал для участия Украины в Силах ООН по поддержанию мира на Кипре увеличен до 12 человек.