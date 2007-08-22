Буш опять хочет поменять правительство Ирака?

Иракское правительство потерпело крах, не достигнув своих целей, заявил президент США Джордж Буш. Глава Белого Дома заявил, что народ Ирака должен решить судьбу правительства.

«Главный вопрос в том, выполнит ли правительство требования народа: если оно их не выполняет, народ меняет руководство страны», - сказал президент США, подчеркнув, что это решение должны принимать иракцы, а не американские политики.

Правительство Ирака находится в сложной ситуации пишет “Сегодня” со ссылкой на Associated Press. Помимо политических проблем, существует и масса экономических. Так, согласно оценке Минфина Ирака, на восстановление страны требуется по крайней мере 100 млрд. долларов. Нефтедобыча до сих пор не налажена. Инфляция за первые пять месяцев 2007 года составила 46%.

15 сентября посол Соединенных Штатов в Ираке Райан Крокер и американское командование в Ираке выступят с докладом перед правительством США относительно эффективности увеличения американского контингента в Ираке.