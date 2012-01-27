Ученые обнаружили 11 новых планетарных систем

Ученые, работающие с телескопом "Кеплер", отчитались об открытии 11 новых планетарных систем, суммарное количество планет в которых составляет 26.

Свои результаты исследователи описали четырех статьях, опубликованных в Astrophysical Journal и Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Краткое изложение результатов приводится на сайте Лаборатории реактивного движения, передает Лента.ру.

Вокруг каждой звезды было обнаружено как минимум две планеты. Самая "населенная" из открытых систем - Kepler-33. Всего около звезды, которая старее и массивнее Солнца, было обнаружено пять планет, размеры которых варьируются в пределах от 1,5 до 5 земных. Периоды обращения планет вокруг собственных звезд варьируются в пределах от 6 до 143 дней.

Сколько из открытых планет имеют каменистую поверхность, ученые сказать пока не могут. «До того, как «Кеплер» начал работу, нам было известно всего 500 экзопланет, - говорит Дуг ХАДЖИНС из NASA. - Теперь же, всего за два года на участке неба размером с кулак телескоп открыл 60 планет и 2,3 тысяч кандидатов в планеты. Это означает, что наша галактика просто переполнена планетами разных размеров с самыми разными орбитами».

В рамках исследования ученых интересовали, среди прочего, так называемые орбитальные резонансы - устойчивые конфигурации орбит, при которых периоды обращения соотносятся как небольшие целые числа (например, Сатурн и Юпитер в Солнечной системе находятся в резонансе 2 к 5). Астрономам удалось обнаружить, что в пяти системах - Kepler-25, Kepler-27, Kepler-30, Kepler-31 и Kepler-33 - есть планеты с резонансом 1:2, а в четырех - Kepler-23, Kepler-24, Kepler-28 и Kepler-32 - с резонансом 2:3.

«Кеплер» был запущен в космос в марте 2009 года. Его основной целью является поиск экзопланет с большим периодом обращения. Для этого используется транзитный метод - аппарат регистрирует малейшие колебания яркости звезды во время прохождения тени от планеты по ее диску. Всего «Кеплер» держит под наблюдением 150 тысяч звезд в регионе неба между созвездиями Лебедя и Лиры.