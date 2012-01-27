Путин: если мы введем визы для стран СНГ, мы их потеряем

В перспективе страны Единого экономического пространства (ЕЭП) будут проводить единую визовую и миграционную политику.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на расширенном заседании коллегии Федеральной миграционной службы России.

«Сейчас уже работает единое экономическое пространство России, Беларуси и Казахстана, затем нам предстоит двигаться к созданию Евразийского союза. Такая тесная интеграция предполагает унификацию трудового и миграционного законодательства, а в перспективе, как мы рассчитываем, и единую визовую и миграционную политику», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, миграционных проблем в рамках ЕЭП меньше всего потому, что странам удаётся скоординировать работу на важнейших социальных и экономических направлениях.

«Это минимизирует и риски в области миграции – и с Казахстаном, а тем более с Беларусью, с которой у нас настоящих проблем никогда и не возникало», - сказал он.

При этом подчеркнул, что возникают сложности с другими странами ближнего зарубежья, с которым нет визового режима.

«По известным политическим соображениям мы и не вводим визовый режим между странами СНГ, потому что, если мы введём, мы окончательно их потеряем. Сложная для нас, непростая ситуация. И миграционный поток для нашей экономики нужен», - сказал он.

По его словам, России нужно плотнее работать с тем странами, откуда поступают мигранты. В частности, формировать двустороннюю правовую базу, необходимую инфраструктуру, в том числе речь создавать центры домиграционной подготовки, которые включали бы в себя профессиональную подготовку, изучение русского языка, базовых законов, культурных норм и традиций народов Российской Федерации. К созданию таких центров целесообразно подключить и российских работодателей, заинтересованных в привлечении качественных трудовых ресурсов, отметил В.ПУТИН.