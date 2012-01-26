Две многоэтажки рухнули в центре Рио-де-Жанейро: есть жертвы

В историческом центре бразильского города Рио-де-Жанейро обрушились два многоэтажных дома.

По данным спасателей, в районе офисной и исторической застройки в центре города рухнули 10-этажный и 21-этажный дома. Свидетели также сообщают об обрушении еще одного, третьего строения малой этажности.

Раннее сообщалось об обрушении одного здания.

Служба ГО сообщает об 11 пострадавших, их состояние уточняется. Работа спасателей затруднена из-за недостаточной освещенности.

Инцидент произошел в непосредственной близости от Муниципального театра оперы и балета, одного из самых известных архитектурных памятников Рио-де-Жанейро. Пресс-служба театра сообщила, что историческому зданию 1908 года постройки не был причинен ущерб, никто из сотрудников не пострадал.

По данным мэрии, в районе происшествия перекрыто движение транспорта, а также прекращена подача электричества во избежание возгораний и коротких замыканий. Информация о жертвах и пострадавших продолжает поступать.

Риа-Новости