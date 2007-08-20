После вступления Польши в шенгенскую зону сократится мошенничество с визами

Посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ считает, что с вступлением Польши в Шенгенскую зону будет минимизировано мошенничество при посредничестве в оформлении польских виз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Я.КЛЮЧКОВСКИЙ сказал в ходе «горячей линии» в редакции газеты «Комсомольская правда в Украине».

По словам посла, посредничество в оформлении польских виз - это «тяжелое дело, особенно если они (посредники) нечестно берут деньги за оформление виз». Он считает, что с этим явлением должна бороться украинская власть.

«Проблемы посредников существуют, мы пытаемся бороться с ними и обращались к украинской власти, чтобы ограничить возможности деятельности таких посредников», - отметил Я.КЛЮЧКОВСКИЙ.

По мнению посла, с вступлением Польши в Шенгенскую зону с 1 января 2008 года проблемы с посредниками будут минимизированы, поскольку при оформлении шенгенских виз предъявляются большие требования, и «необходимо посмотреть в глаза человеку». «Для посредников приходит конец их возможностям», - сказал он.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ также сообщил, что с начала сентября в польских консульствах начнется акция по информированию обо всех деталях, связанных с новыми условиями выдачи польских виз после вхождения в Шенгенскую зону.