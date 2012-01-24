Цыганский барон осужден на три года

Суд Болгарии приговорил к 3,5 годам тюремного заключения цыганского барона Кирила Рашкова, клан которого в конце сентября прошлого года спровоцировал антицыганские погромы по всей стране, передает агентство Франс Пресс.

Поводом к общенациональным волнениям стала гибель 19-летнего Ангела Петрова, сбитого насмерть селе Катуница под Пловдивом микроавтобусом. Вскоре в село прибыли представители националистических движений Болгарии, футбольные фанаты и байкеры. Между ними и цыганами произошли столкновения. Несколько домов, принадлежащих цыганской общине Катуницы, были подожжены.

Потом по Болгарии прокатилась волна антицыганских акций, напоминает РИА Новости. Демонстрации и столкновения с полицией и жандармерией, прошли, в частности, в Софии, Пловдиве, Варне, Плевне, и Бургасе. Праворадикалы пытались совершить нападения на места компактного проживания цыган. За нарушение порядка полиция задержала сотни человек, у которых были изъяты ножи, биты, палки.

Теперь, по данным AFP, суд города Асеновград приговорил Рашкова, известного также как "царь Киро", к 3,5 годам тюремного заключения по обвинению в угрозе убийством двум жителям Катуницы.