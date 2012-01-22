В Москве состоялась акция солидарности с политзаключенными

В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади состоялась акция солидарности с политзаключенными в России, сообщает Радио Свобода.



20 молодых людей очистили от снега памятник репрессированным, положили цветы и поставили свечи. На постаменте камня они установили табличку со списком современных политзаключенных. На табличке - имена Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, Сергея Мохнаткина, получившего два с половиной года после акции на Триумфальной площади, обвиненного в шпионаже ученого Игоря Сутягина, активистки "Другой России" Таисии Осиповой, недавно осужденной на 10 лет заключения.



"Это дань уважения и благодарности тем, кто подвергается преследованиям за свои убеждения", - объяснила координатор акции.