В Москве состоялась акция солидарности с политзаключенными

23:31, 22 января 2012
Мир
737 0

У Соловецкого камня на Лубянской площади

В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади состоялась акция солидарности с политзаключенными в России, сообщает Радио Свобода.
   
20 молодых людей  очистили от снега памятник репрессированным, положили цветы и поставили свечи. На постаменте камня они установили табличку со списком современных политзаключенных. На табличке - имена Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, Сергея Мохнаткина, получившего два с половиной года после акции на Триумфальной площади, обвиненного в шпионаже ученого Игоря Сутягина, активистки "Другой России" Таисии Осиповой, недавно осужденной на 10 лет заключения.
    
"Это дань уважения и благодарности тем, кто подвергается преследованиям за свои убеждения",  - объяснила  координатор акции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter