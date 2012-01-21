Если бы выборы в России состоялись сегодня (опрос)

Премьер-министр России Владимир ПУТИН победит на выборах Президента РФ в первом туре.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, то за В.ПУТИНА проголосовали ли бы 52% россиян. При этом отмечается, что рейтинг российского премьера вырос за последний месяц на 7%.

Кроме того, результаты опроса свидетельствуют, что за лидера КПРФ Геннадия ЗЮГАНОВА готовы проголосовать 11% респондентов, лидера ЛДПР Владимира ЖИРИНОВСКОГО – 9%, лидера «Справедливой России» Сергея МИРОНОВА – 4%, за выдвиженца от партии «Яблоко» Григория ЯВЛИНСКОГО - 1%, за самовыдвиженца, миллиардера Михаила ПРОХОРОВА – 2%.

Не стали бы участвовать в выборах – 10% опрошенных, затруднились ответить – 9%.

Опрос проводился 14-15 января, в нем принимали участие 1600 человек в 153 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Президентские выборы в России пройдут 4 марта.