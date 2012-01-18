В резиденцию Обамы бросили дымовую шашку

За ограду Белого дома в Вашингтоне неизвестный бросил дымовую шашку. Секретная служба заблокировала резиденцию американского президента.

Инцидент произошел во время проведения возле Белого дома очередной демонстрации участников движения "Захвати Уолл-стрит", в которой участвовали более тысячи человек. Впрочем, как сообщается, никого не задержали, полиция оттеснила демонстрантов, и они мирно разошлись.

Президента Барака Обамы на момент происшествия в резиденции не было - он праздновал день рождения своей жены Мишель в ресторане неподалеку. Спецслужбы США начали расследование инцидента.

Движение "Захвати Уолл-стрит" возникло в США в сентябре в знак протеста против экономического и социального неравенства, вдохновив на проведение подобных акций людей во многих странах мира. Демонстранты выступают против безработицы и "финансового терроризма" со стороны транснациональных корпораций.

ТСН