В Средиземном море идет ко дну круизный лайнер: уже есть жертвы

Шесть человек погибли при крушении в Средиземном море итальянского круизного лайнера Costa Concordia.

Такие данные приводят итальянские СМИ, ссылаясь на участников спасательной операции, сообщает радио «Свобода».

Судно, которое вышло в пятницу из порта Чивитавеккья, село на мель у побережья Тосканы. На его борту находились более 3200 пассажиров и около тысячи членов экипажа. Судно получило пробоину, началась течь. Кроме того, стал развиваться опасный крен.

Было принято решение эвакуировать людей на находящийся неподалеку остров Джилио, однако гладко провести спасательную операцию не удалось. По сообщениям очевидцев, некоторые люди в отчаянии прыгали в холодную воду.

Спасательная операция продолжается. Большинство людей эвакуировано и временно размещено на острове Джилио.