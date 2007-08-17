Число жертв землетрясения в Перу превысило 500 человек

По данным пожарной службы Перу, число жертв мощного землетрясения достигло 510 человек, сообщает AP.

В то же время, по данным ООН, жертвами стихии стали 450 человек, еще около 1,5 тысяч получили ранения. По последним данным Управления ООН по координации гуманитарных операций (OCHA), в результате землетрясения были разрушены 377 домов, две гостиницы и два медицинских центра. В некоторых районах полностью отсутствует электроснабжение, передает News.ru.

США объявили о выделении 100 тыс. долларов на оказание срочной помощи пострадавшим от мощного землетрясения в Перу, а также о направлении в эту страну американских специалистов по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Два подземных толчка силой 7,9 и 7,5 балла по шкале Рихтера с промежутком в несколько минут были зафиксированы в среду вечером в департаменте Ика. Эпицентр землетрясения находился в 161 километре от столицы страны Лимы и в 25 километрах от города Чинча. Всего от стихийного бедствия пострадали от 80 до 90 тыс. жителей департаментов Ика и Лима. Разрушено более 16,5 тыс. домов.

После этого землетрясения волна-цунами наблюдалась в Чили и на Гавайских островах.

Тем временем ООН выделила 200 тысяч долларов на оказание чрезвычайной помощи жертвам землетрясения в Перу. Многие страны мира, в том числе Испания, Франция, Эквадор и Боливия, предложили Перу помощь в ликвидации последствий землетрясения.