Польский прокурор выстрелил в себя в перерыве пресс-конференции

Польский военный прокурор сегодня утром совершил попытку самоубийства в перерыве пресс-конференции, во время которой он заявил о манипуляциях журналистами в ходе следствия, связанного со Смоленской авиакатастрофой.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских медиа, заместитель Познаньской военной прокуратуры Миколай ПШИБИЛ назвал безосновательными обвинения следователей прокуратуры, где он работал, в неправомерной попытке получить биллинги журналистов, которые писали о расследовании причин Смоленской авиакатастрофы.

"После очень эмоциональной пресс-конференции прокурор попросил СМИ о перерыве. Когда остался в помещении сам, послышался выстрел. Журналисты, которые вошли в комнату, увидели его на полу в луже крови", - сообщает TVN24.

TVN24 напоминает, что сегодня генеральный прокурор Польши Анджей ШЕРЕМЕТ должен был объявить свое решение по делу военных прокураторов из Познани, которые подозреваются в том, что, не имея на это оснований, добивались от телефонных операторов, в частности, SMS представителей СМИ, которые писали о Смоленской авиакатастрофе.

Польская Gazeta wyborcza сообщает, что М.ПШИБИЛ заявил, что манипуляции журналистов связаны также с попыткой объединить военную и гражданскую прокуратуру в Польше, что, по его мнению, негативно повлияет на расследование нарушений в армии.

Польские медиа сообщают, что С.ПШИБИЛ "жив, и состояние его хорошее".

Как сообщал УНИАН, 10 апреля 2010 года авиакатастрофа польского правительственного самолета Ту-154 в российском Смоленске унесла жизни 96 граждан Польши, в том числе Президента Леха Качинского и много других высокопоставленных лиц.

Польская правительственная комиссия летом прошлого года назвала главной причиной трагедии ошибки пилотов, а прокуратура продолжает расследование дела.