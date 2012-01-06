В Чехии верят, что ситуация с Тимошенко не повлияет на отношения с Киевом

Решение о предоставлении политического убежища мужу экс-премьера Украины Юлии ТИМОШЕНКО - Александру ТИМОШЕНКО - не повлияет на двусторонние отношения между Прагой и Киевом.

Об этом заявил сегодня на специальной пресс-конференции министр внутренних дел Чехии Ян КУБИЦЕ, передает РИА «Новости».

"Сегодняшнее решение (о представлении убежища Александру ТИМОШЕНКО) является решением Министерства внутренних дел, а не Министерства иностранных дел. Это означает, что такое решение - внутреннее дело Чехии", - заявил глава чешского МВД, слова которого цитирует Чешское информагентство ЧТК.

Отвечая на вопросы журналистов о том, как проходила сама процедура предоставления статуса беженца, Я.КУБИЦЕ сказал только, что "заявитель получил этот статус".

Как отмечает ЧТК, А.ТИМОШЕНКО обратился к чешским властям с просьбой предоставить политическое убежище несколько месяцев назад.

Как сообщалось, сегодня, 6 января, стало известно, что А.ТИМОШЕНКО, супруг осужденной на семь лет лишения свободы экс-премьера Украины Ю.ТИМОШЕНКО, попросил политическое убежище в Чехии и получил его. Соратники Ю.ТИМОШЕНКО объяснили такой шаг оказываемым давлением на экс-премьера через ее семью.

В январе 2011 года Чехия предоставила политубежище бывшему министру экономики в правительстве Ю.ТИМОШЕНКО Богдану ДАНИЛИШИНУ, против которого в Украине возбуждено уголовное дело о нанесении материального ущерба государству. Б.ДАНИЛИШИН был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.