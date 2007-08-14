Пропали 23 участника футбольного чемпионата мира

Более 20 африканских футболистов, участвовавших в чемпионате мира по футболу для бездомных, пропали без вести в Дании, где проводился турнир, сообщает АР со ссылкой на местную полицию.

По словам представителя полиции, первые случаи пропаж африканских футболистов были зарегистрированы в течение первых двух дней после закрытия Кубка мира-2007 среди бездомных.

На настоящий момент 23 участника африканской сборной считаются пропавшими без вести. Срок въездной визы всех участников Кубка мира по футболу истёк 5 августа.

Все пропавшие футболисты будут немедленно арестованы и высланы на родину в случае их обнаружения, однако, полиция сомневается в том, что они и до сих пор на территории страны.

Кубок мира по футболу среди бездомных проходил в Дании с 29 июля по 4 августа. В этом году соревнования проводились уже в пятый раз. Цель мероприятия - привлечь внимание общественности к проблеме бездомных.