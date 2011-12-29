Чавес заподозрил США в распространении рака среди президентов

Президент Венесуэлы Уго Чавес высказал журналистам свои предположения о том, что спецслужбы США, возможно, разработали секретное оружие, с помощью которого вызывают раковые опухоли у лидеров стран Южной Америки, сообщает Associated Press.

У.Чавес сделал свое заявление вскоре после того, как поступили сообщения о папиллярном раке щитовидки у президента Аргентины Кристины Киршнер. Он напомнил, что ранее рак диагностирован также у президента Бразилии Дилмы Руссефф и президента Парагвая Фернандо Луго. Сам Уго Чавес также болен раком, он прошел несколько курсов лечения на Кубе и в Венесуэле.

По мнению президента Венесуэлы, это больше, чем просто совпадения. "Я не обвиняю США, у меня нет таких доказательств. Но в том, что они могли бы тайно разработать технологии, вызывающие рак, нет ничего странного", - сказал он.

Чавес также считает, что за массовыми выступлениями россиян, недовольных результатами выборов в Госдуму, стоят США, пытающиеся дестабилизировать ситуацию в России по сценарию Египта, Ливии, Сирии и стран Латинской Америки.

"Вот куда дошло сумасшествие империи!" - приводит слова Чавеса телеканал Venezuela de Television.