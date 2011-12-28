В Вашингтоне думали, что украинский суд учтет «обеспокоенность» США

Соединенные Штаты Америки выразили разочарование тем, что Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Вашингтон также разочарован, что суд не принял во внимание обеспокоенности относительно состояния демократии и верховенства права в Украине, которые нарушались во время процесса в суде низшей инстанции и во время вынесения приговора, заявил на брифинге во вторник пресс-секретарь Государственного департамента США Марк ТОНЕР, сообщает радио «Свобода».

По его словам, США призывают власть Украины освободить Ю.ТИМОШЕНКО и других бывших членов правительства, которые в настоящее время находятся за решеткой.

Вашингтон считает, что они должны иметь неограниченное право принимать полноценное участие в политической жизни, в частности, в парламентских выборах в следующем году, отметил пресс-секретарь Госдепа.