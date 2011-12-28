Германия пообещала смягчить визовый режим

МИД Германии пообещал смягчить визовый режим с 2012 года. "Я выступаю за либеральную визовую политику, которая отражает роль Германии в глобализированном мире", - заявил министр иностранных дел Германии Гвидо Вестервелле в интервью Reuters.



Более чем в 60 представительствах Германии за границей начнут тестировать систему безналичной оплаты визового сбора. Также ускорится обработка пакета документов - в том числе в тех случаях, когда будет необходима проверка службами безопасности.



Все документы для визы в будущем можно будет найти в интернете. Кроме того, немецкие торговые палаты за границей смогут принимать заявки на визу от своих членов. Также в странах, где поток желающих поехать в Германию достаточно большой, с 2012 года часть заявок будут обрабатывать коммерческие службы.

По мнению МИД, это будет выгодно и частным лицам, и фирмам. Вестервелле считает, что послабления в выдаче виз не поставят под угрозу безопасность Германии. При этом полностью отменять визы для россиян и китайцев, которые так стремятся к этому, в правительстве ФРГ пока не собираются, замечает Лента.ру.