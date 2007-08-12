В Индии высоковольтный провод упал на рейсовый автобус: 11 человек погибли
40 получили ожоги
По меньшей мере 11 человек погибли и 40 получили сильные ожоги, когда высоковольтный провод упал на автобус, сообщает РИА “Новости”.
Трагедия произошла неподалеку в штате Уттар-Прадеш на севере страны, когда рейсовый автобус приближался к пункту назначения - городу Деобанд.
"Автобус стоял у обочины, когда произошел контакт с проводом, который находился под напряжением 11 тысяч киловольт", - сказал представитель местных властей.
Электрический разряд был такой силы, что у автобуса лопнули шины, и начался пожар.
Пострадавшие пассажиры были направлены в окружную больницу, многие из которых находятся в критическом состоянии.
Местные власти считают происшедшее следствием халатности работников электрораспределительной компании, которые допустили обрыв провода.