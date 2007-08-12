Премьер Косово сказал, когда рассчитывает на независимость от Сербии

Премьер-министр Косово Агим ЧЕКУ на переговорах с представителями "тройки" посредников из России, США и ЕС завил, что край рассчитывает обрести независимость от Сербии до конца 2007 г., сообщает Reuters.

"Я работаю над признанием независимости Косово в нынешних границах в течение этого года", - заявил А.ЧЕКУ. "Это не отправная точка для переговоров. Это не приглашение к обсуждению", - отметил косовский премьер-министр. При этом он добавил, что "не хочет тратить 120 дней, рассуждая о невозможных вещах".

Накануне представители "тройки", сформированной контактной группой по определению будущего статуса Косова, прибыли в столицу сербского автономного края из Белграда, где встретились с президентом Сербии Борисом ТАДИЧЕМ и премьер-министром страны Воиславом КОШТУНИЦЕЙ.

Контактная группа была сформирована в июле 2007 г. после того, как Россия заблокировала предложенный европейцами вариант отделения края от Сербии. К 10 декабря с.г. "тройка" должна предоставить Генсеку ООН Пан Ги МУНУ отчет о проделанной работе.

Вашингтон завил, что не намерен проводить переговоры после этой даты и готов признать независимость Косово даже при отсутствии положительной резолюции ООН.