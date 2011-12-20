КГБ Беларуси отмалчивается на вопросы об «украинках в лесу»

Комитет государственной безопасности Республики Беларусь не комментирует информацию о похищении активисток украинского движения Femen.

Сегодня лидер Femen Анна ГУЦОЛ сообщила ряду белорусских СМИ, а также сотрудникам Посольства Украины в Республике Беларусь, что активистки движения Инна ШЕВЧЕНКО, Оксана ШАЧКО и Александра НЕМЧИНА были похищены людьми, по словам девушек, представившимися сотрудниками КБГ и милиции, которые избивали их, остригли, отобрали документы и одежду и бросили в лесу в Гомельской области.

В ответ на просьбу корреспондента УНИАН прокомментировать информацию о похищении девушек начальник центра информации и общественных связей КГБ Александр АНТОНОВИЧ заявил: "Нет никаких комментариев".

Ранее А.ГУЦОЛ сообщала, что за девушками в Гомельскую область уже выехал консул Украины.

Однако, как рассказали УНИАН в Посольстве Украины в Беларуси, А.ГУЦОЛ сообщила, что в настоящее время номер, по которому ей позвонили девушки, не отвечает.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря украинское движение Femen заявило об исчезновении трех активисток движения, пропавших в Минске, после участия в акции против режима Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО "КГБатька". В ходе акции, проходившей у центрального входа КГБ Республики Беларусь, были задержаны две белорусские журналистки и видеооператор движения Femen, гражданка Австралии Китти ГРИН. Активисткам И.ШЕВЧЕНКО, О.ШАЧКО и А.НЕМЧИНОВОЙ удалось скрыться с места проведения акции. Последний раз они выходили на связь 19 декабря в 18.09 и сообщили, что будут пробовать выбираться из Минска. Примерно через 40 минут их телефоны замолчали.

Пресс-секретарь Посольства Украины в Беларуси Алексей ЕМЕЛЬЯНЕНКО сообщил УНИАН, что посольство выясняет судьбу активисток украинского движения Femen.