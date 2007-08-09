В Великобритании программу реформ Украины считают ”амбициозной”

В письме к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН выразил убежденность, что возможность членства Украины в Европейском Союзе должна оставаться открытой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, В.ЮЩЕНКО получил благодарное письмо от Г.БРАУНА за поздравление по случаю его назначения на должность.

Также в своем письме Г.БРАУН выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между Украиной и Великобританией.

Он также подчеркнул, что его государство продолжает оставаться твердым сторонником европейской интеграции Украины. В этом контексте Г.БРАУН особо отметил успешное выполнение Украиной Плана действий Украина–ЕС, в том числе в сфере демократии и свободы средств массовой информации, заметив, что «прогресс Украины в исполнении амбициозной программы реформ» будет способствовать углублению отношений нашего государства с ЕС.