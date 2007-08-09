В Великобритании программу реформ Украины считают ”амбициозной”
12:41, 09 августа 2007Мир
1271 0
Британский премьер написал Президенту
|Гордон Браун - преемник Тони Блэра. Фото с сайта http://pub.tv2.no/ Yahoo
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, В.ЮЩЕНКО получил благодарное письмо от Г.БРАУНА за поздравление по случаю его назначения на должность.
Также в своем письме Г.БРАУН выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений между Украиной и Великобританией.
Он также подчеркнул, что его государство продолжает оставаться твердым сторонником европейской интеграции Украины. В этом контексте Г.БРАУН особо отметил успешное выполнение Украиной Плана действий Украина–ЕС, в том числе в сфере демократии и свободы средств массовой информации, заметив, что «прогресс Украины в исполнении амбициозной программы реформ» будет способствовать углублению отношений нашего государства с ЕС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter