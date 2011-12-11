Стал известен экзит-пол на президентских выборах в Приднестровье
Возможно, будет второй тур
Согласно данным экзит-пола, проведенного некоммерческим агентством "Вектор", первое место на президентских выборах в Приднестровье займет бессменный последние 20 лет глава страны Игорь Смирнов.
По данным опроса, он лидирует с 47,38% голосов. Вслед за ним идет экс-спикер Верховного совета ПМР Евгений Шевчук, набравший 23,21% голосов. За Анатолия Каминского, нынешнего спикера парламента, поддержанного Москвой, проголосовали 22,6% опрошенных избирателей.
Для победы кандидату в президенты необходимо набрать 50% плюс один голос. Предварительные итоги выборов станут известны утром 12 декабря. Если эти данные подтвердятся официальными данными ЦИК республики, то 25 декабря состоится второй тур выборов президента Приднестровья, в который выйдут И.Смирнов и Е.Шевчук.