Стал известен экзит-пол на президентских выборах в Приднестровье

По данным опроса, он лидирует с 47,38% голосов. Вслед за ним идет экс-спикер Верховного совета ПМР Евгений Шевчук, набравший 23,21% голосов. За Анатолия Каминского, нынешнего спикера парламента, поддержанного Москвой, проголосовали 22,6% опрошенных избирателей.

Для победы кандидату в президенты необходимо набрать 50% плюс один голос. Предварительные итоги выборов станут известны утром 12 декабря. Если эти данные подтвердятся официальными данными ЦИК республики, то 25 декабря состоится второй тур выборов президента Приднестровья, в который выйдут И.Смирнов и Е.Шевчук.