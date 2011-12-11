Исламисты хотят, чтобы евреи остались
20:27, 11 декабря 2011Мир
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Ответ вице-премьеру Израиля
Исламистская партия Туниса "Эн-Нахда" осудила призыв израильского вице-премьера Сильвана Шалома для тунисских евреев селиться в Израиле, сообщает Би-би-си.
"Эн-Нахда" заявила, что тунисские евреи являются гражданами, которые пользуются всеми своими правами и обязанностями.
Тунисское информационное агентство приводит высказывание главы 1,5-тысячной еврейской общины страны, заявившего, что они (евреи) и их предки жили здесь на протяжении трех тысячелетий, любят Тунис, и не хотят его покидать.
В Тунисе раньше существовала крупная еврейская община, но после образования государства Израиль десятки тысяч евреев перебрались туда.
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