Исламисты хотят, чтобы евреи остались

Исламистская партия Туниса "Эн-Нахда" осудила призыв израильского вице-премьера Сильвана Шалома для тунисских евреев селиться в Израиле, сообщает Би-би-си.

"Эн-Нахда" заявила, что тунисские евреи являются гражданами, которые пользуются всеми своими правами и обязанностями.

Тунисское информационное агентство приводит высказывание главы 1,5-тысячной еврейской общины страны, заявившего, что они (евреи) и их предки жили здесь на протяжении трех тысячелетий, любят Тунис, и не хотят его покидать.

В Тунисе раньше существовала крупная еврейская община, но после образования государства Израиль десятки тысяч евреев перебрались туда.