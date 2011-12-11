ЦИК РФ ждет от Путина финансового отчета

Премьер-министр РФ Владимир Путин может получить официальную регистрацию кандидата на пост президента не позднее 24 декабря, если предоставит в ЦИК документы на регистрацию 14 декабря, сообщила журналистам член Центризбиркома Нина Кулясова.

14 декабря - первый день подачи документов, пояснила она. ЦИК рассматривает и принимает решение о регистрации кандидата в течение 10 дней. Таким образом, если Путин сдаст документы 14 декабря, то 24 декабря он может быть зарегистрирован.

ЦИК РФ зарегистрировал в субботу его уполномоченных представителей. Российский премьер стал также первым партийным кандидатом, которому разрешили открыть избирательный счет. Теперь Центризбирком должен получить подтверждение, что кандидат открыл избирательный счет.

"До предоставления документов в ЦИК по регистрации самого кандидата на должность президента, мы должны получить от него первый финансовый отчет. Как только мы получим пакет документов, у нас будет 10 дней на рассмотрение и вынесение решения о регистрации кандидата", - цитирует РИА Новости.

Член ЦИК уточнила, что предельный размер избирательного фонда на президентских выборах составляет 400 миллионов рублей.