Лукашенко надеется, что в 2012 году Беларуси будет легче

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО надеется, что в 2012 году Беларуси будет немного легче в связи с договоренностью с Россией по поставкам природного газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Президент Беларуси заявил, выступая на 41-м съезде БРСМ.

«Надеюсь, что в будущем году нам будет немножко полегче в связи с договоренностью с Российской Федерацией, другими государствами, созданием таможенного пространства единого Таможенного союза», - заявил А.ЛУКАШЕНКО.

Он подчеркнул, что Беларусь может выжить только основываясь на новизне, на том, что с меньшими затратами дает очень дорогой товар.

«Нынешняя пятилетка – это пятилетка нового, инноваций, создания продуктов с большей добавленной стоимостью, чтобы выйти из того финансового кризиса, в который мы окунаемся почти каждую пятилетку, потому что у нас продажа товаров за границу по объему в долларах меньше, чем покупка по импорту того же природного газа, нефти», - подчеркнул белорусский президент.