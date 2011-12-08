Путин: Госдеп США вложил в выборы в России сотни миллионов долларов

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявляет, что из-за рубежа пытаются повлиять на избирательный процесс в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН сказал на заседании координационного совета Общероссийского народного фронта в Москве.

«Внутри страны идет политическая борьба, и на международной арене идет политическая борьба… Что там говорить, мы крупнейшая ядерная держава и такой остаемся. Это вызывает определенные опасения у наших партнеров. Нас так покачивают, чтобы мы не забывали, кто на нашей планете хозяин, чтобы слушались и чувствовали, что у них есть рычаги влияния внутри нашей страны», - сказал В.ПУТИН.

«Если речь идет о гуманитарных вопросах – это нормально, но когда деньги из-за границы вкладываются в политическую деятельность внутри страны – это должно заставить нас задуматься. Особенно недопустимо вливание иностранных денег в избирательные процессы», - подчеркнул он.

Один из участников заседания сказал, что на эти цели Госдепартамент США официально выделил 9 млн. долларов, на что В.ПУТИН заявил: «Больше. Там сотни миллионов долларов вкладывается в эту работу».

По его словам, нужно вырабатывать формы защиты от вмешательства извне.

«Мы за то, чтобы у нас за политическим процессом следили иностранные наблюдатели. Кстати, в США вообще не допускают никуда наблюдателей. Там очень жестко на самом деле и гораздо менее либерально, чем у нас. Когда начинают финансировать организации, которые являются якобы национальными, но финансируются за иностранные деньги, и исполняют под музыку иностранного государства во время избирательного процесса, это недопустимо… Мы должны огородить себя от вмешательства в наши внутренние дела и защитить наш суверенитет. В этом заинтересовано все российское общество», - считает В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что «не нужно нагнетать и говорить, что там все враги, что какой-то заговор против нас».